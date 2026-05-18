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Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstähle aus Kfz

Heinsberg-Lieck (ots)

Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht zu Freitag, 15. Mai, aus mehreren Fahrzeugen Gegenstände. An der Elisabethstraße wurde aus einem parkenden Pkw eine Geldbörse mit persönlichen Papieren gestohlen. Am Seeweg stahlen Unbekannte aus einem parkenden Fahrzeug Schlüssel, einen Kindersitz sowie mehrere Taschen. Am Horster Weg wurde aus dem Innenraum eines parkenden Fahrzeugs ein Tablet entwendet. Diese Tat wurde in der Nacht zu Samstag, 16. Mai, begangen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

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