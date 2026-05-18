POL-HS: Diebstähle aus Kfz

Hückelhoven-Brachelen (ots) - Ein 34-jähriger Mann beabsichtigte am Sonntag, 17. Mai, gegen 21 Uhr, mit seinem Pkw BMW von der Südstraße auf die Kreisstraße 14 abzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw Audi einer 28-jährigen Frau aus Würselen, die auf der Kreisstraße aus Richtung Hückelhoven in Richtung Linnich unterwegs war. Der Pkw des Mannes drehte sich durch den Aufprall und touchierte eine ...

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