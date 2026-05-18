POL-HS: Diebstähle aus Kfz
Heinsberg-Lieck (ots)
Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht zu Freitag, 15. Mai, aus mehreren Fahrzeugen Gegenstände. An der Elisabethstraße wurde aus einem parkenden Pkw eine Geldbörse mit persönlichen Papieren gestohlen. Am Seeweg stahlen Unbekannte aus einem parkenden Fahrzeug Schlüssel, einen Kindersitz sowie mehrere Taschen. Am Horster Weg wurde aus dem Innenraum eines parkenden Fahrzeugs ein Tablet entwendet. Diese Tat wurde in der Nacht zu Samstag, 16. Mai, begangen.
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