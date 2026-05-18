Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Verkehrsunfall im Einmündungsbereich

Hückelhoven-Brachelen (ots)

Ein 34-jähriger Mann beabsichtigte am Sonntag, 17. Mai, gegen 21 Uhr, mit seinem Pkw BMW von der Südstraße auf die Kreisstraße 14 abzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw Audi einer 28-jährigen Frau aus Würselen, die auf der Kreisstraße aus Richtung Hückelhoven in Richtung Linnich unterwegs war. Der Pkw des Mannes drehte sich durch den Aufprall und touchierte eine Mittelinsel und ein Verkehrszeichen. Das Fahrzeug der jungen Frau überschlug sich durch den Unfall. Die Fahrerin wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Unfallverursacher blieb nach ersten Erkenntnissen unverletzt. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt und die Kreisstraße für die Dauer der Unfallaufnahme in beide Richtungen gesperrt.

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