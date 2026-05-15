POL-HS: Verkehrskontrollen am Vatertag
Kreis Heinsberg (ots)
Bei Kontrollen konnten am Vatertag folgende Verkehrsverstöße festgestellt werden:
Fahrten unter BtM-/Alkoholeinfluss:
- Heinsberg-Randerath: Feldstraße (BTM) - Hückelhoven-Ratheim: Buscherbahn (Alkohol) - Übach-Palenberg-Siepenbusch (BTM)
Den Betroffenen wurde eine Blutprobe entnommen. Zudem wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Anzeige gefertigt.
Fahren ohne Fahrerlaubnis:
In
- Hückelhoven-Millich: Schaufenberger Straße - Übach-Palenberg-Übach: An der Linde
stellten die Beamten bei einer Kontrolle jeweils einen Fahrzeugführer fest, der nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Gegen ihn wurde eine Anzeige gefertigt. Außerdem untersagten die Polizisten die Weiterfahrt.
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