PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Geschädigter nach Bedrohung mit Messer gesucht

Heinsberg (ots)

Zeugen beobachteten am Freitag (15. Mai), gegen 17.30 Uhr, am Busbahnhof an der Ostpromenade eine zunächst verbale Auseinandersetzung zwischen zwei Personen. Einer der Männer zog daraufhin ein oranges Klappmesser aus seiner Jackentasche und hielt es in bedrohlicher Weise dem anderen entgegen. Dieser flüchtete daraufhin zu Fuß. Der Zeuge verständigte die Polizei, die die Personalien des Mannes mit dem Messer feststellten und das Messer sicherstellten. Eine Anzeige wurde gefertigt. Der Flüchtige war etwa 25 bis 30 Jahre alt, schlank und mit weißer Jacke und schwarzer Hose bekleidet. Zudem trug er eine Kappe. Er sowie weitere Zeugen der Tat werden gebeten, sich zu melden. Zuständig ist das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen, Telefon 02452 920 0. Des Weiteren gibt es die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Alle Meldungen Alle
  • 18.05.2026 – 13:00

    POL-HS: Verkehrsunfall im Einmündungsbereich

    Hückelhoven-Brachelen (ots) - Ein 34-jähriger Mann beabsichtigte am Sonntag, 17. Mai, gegen 21 Uhr, mit seinem Pkw BMW von der Südstraße auf die Kreisstraße 14 abzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw Audi einer 28-jährigen Frau aus Würselen, die auf der Kreisstraße aus Richtung Hückelhoven in Richtung Linnich unterwegs war. Der Pkw des Mannes drehte sich durch den Aufprall und touchierte eine ...

    mehr
  • 15.05.2026 – 13:00

    POL-HS: Verkehrskontrollen am Vatertag

    Kreis Heinsberg (ots) - Bei Kontrollen konnten am Vatertag folgende Verkehrsverstöße festgestellt werden: Fahrten unter BtM-/Alkoholeinfluss: - Heinsberg-Randerath: Feldstraße (BTM) - Hückelhoven-Ratheim: Buscherbahn (Alkohol) - Übach-Palenberg-Siepenbusch (BTM) Den Betroffenen wurde eine Blutprobe entnommen. Zudem wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Anzeige gefertigt. Fahren ohne Fahrerlaubnis: In - ...

    mehr
  • 15.05.2026 – 13:00

    POL-HS: Fahrzeugaufbrüche

    Wassenberg (ots) - Aus einem Fahrzeug, welches an der Straße Im Eichengrund parkte, stahlen Unbekannte in der Nacht zum 13. Mai (Mittwoch) Geld, einen Rucksack sowie Schlüssel. Um an ihre Beute zu gelangen, schlugen sie die Seitenscheibe des Fahrzeugs ein. In Wassenberg-Orsbeck an der Straße Pappelweg wurde nach dem Einschlagen der Scheibe an der Beifahrerseite aus einem parkenden Fahrzeug eine Sporttasche mit Bekleidung sowie eine Geldbörse entwendet. Ob die Taten in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren