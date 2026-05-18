Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Geschädigter nach Bedrohung mit Messer gesucht

Heinsberg (ots)

Zeugen beobachteten am Freitag (15. Mai), gegen 17.30 Uhr, am Busbahnhof an der Ostpromenade eine zunächst verbale Auseinandersetzung zwischen zwei Personen. Einer der Männer zog daraufhin ein oranges Klappmesser aus seiner Jackentasche und hielt es in bedrohlicher Weise dem anderen entgegen. Dieser flüchtete daraufhin zu Fuß. Der Zeuge verständigte die Polizei, die die Personalien des Mannes mit dem Messer feststellten und das Messer sicherstellten. Eine Anzeige wurde gefertigt. Der Flüchtige war etwa 25 bis 30 Jahre alt, schlank und mit weißer Jacke und schwarzer Hose bekleidet. Zudem trug er eine Kappe. Er sowie weitere Zeugen der Tat werden gebeten, sich zu melden. Zuständig ist das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen, Telefon 02452 920 0. Des Weiteren gibt es die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

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