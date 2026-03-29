Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Brake vom 29.03.2026

Delmenhorst (ots)

Brand eines Einfamilienhauses in Elsfleth

Am Samstagabend, gegen 22:18 Uhr, kam es in einem Einfamilienhaus in der Steinstraße in Elsfleth zu einem Zimmerbrand. Zeitweise schlugen Flammen aus den Fenstern des brandbetroffenen Raumes. Die Freiwillige Feuerwehr Elsfleth rückte mit etwa 25 Einsatzkräften an und konnte verhindern, dass sich der Brand weiter im Gebäude ausbreitet. Eine Bewohnerin des Hauses wurde leicht verletzt. Für die Dauer der Löschmaßnahmen musste die Steinstraße vollständig gesperrt werden. Die Ermittlungen der Brandursache dauern an. Hinweise zur Schadenshöhe liegen aktuell nicht vor.

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