Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Delmenhorst vom 29.03.2026

Delmenhorst (ots)

Delmenhorst: Imbisswagen aufgebrochen

In der Nacht von Freitag auf Samstag brachen unbekannte Täter einen Imbisswagen in der Bismarckstraße in Delmenhorst auf. Aus dem Innenraum wurde nach ersten Erkenntnissen eine geringe Menge Bargeld entwendet.

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