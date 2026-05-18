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Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Täter nach Körperverletzung gesucht

Heinsberg-Oberbruch (ots)

Auf einem Skaterplatz an der Parkstraße kam es am 16. Mai (Samstag), gegen 17.15 Uhr, zu einem Körperverletzungsdelikt gegenüber einem 12-Jährigen. Der Junge wurde durch einen ihm unbekannten Mann beleidigt, mit der flachen Hand mehrfach gegen den Hinterkopf geschlagen und zu Boden geschubst. Zudem spuckte der Mann den 12-Jährigen an. Durch die Tat wurde der Junge verletzt und musste sich in ärztliche Behandlung begeben. Der Täter war 30 bis 40 Jahre alt, wirkte afrikanisch und war mit blauer Hose, roter Jacke und schwarzer Mütze bekleidet. Er trug eine rote Skibrille und führte einen schwarzen Rucksack bei sich. Wer hat den Mann gesehen oder kann Angaben zu seiner Identität machen? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen entgegen, Telefon 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

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