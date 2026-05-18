POL-HS: Bronzestatue vom Grab gestohlen
Wegberg-Klinkum (ots)
Eine ein Meter hohe Bronzestaue war die Beute bislang unbekannter Täter, die diese zwischen dem 10. Mai (Sonntag) und dem 15. Mai (Freitag) von einem Grab auf einem Friedhof an der Friedhofstraße stahlen.
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