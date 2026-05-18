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Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Bronzestatue vom Grab gestohlen

Wegberg-Klinkum (ots)

Eine ein Meter hohe Bronzestaue war die Beute bislang unbekannter Täter, die diese zwischen dem 10. Mai (Sonntag) und dem 15. Mai (Freitag) von einem Grab auf einem Friedhof an der Friedhofstraße stahlen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

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  • 18.05.2026 – 13:00

    POL-HS: Einbruch in Keller

    Erkelenz (ots) - Aus dem Fahrradkeller eines Mehrfamilienhauses an der Straße Am Hagelkreuz wurden am Freitag (15. Mai), zwischen 00 Uhr und 8 Uhr, ein E-Scooter sowie ein Herren Alu-Fahrrad entwendet. Zur Ausführung ihrer Tat brachen die Täter die Tür zum Fahrradkeller auf. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

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  • 18.05.2026 – 13:00

    POL-HS: Kabel von E-Ladesäulen entwendet

    Übach-Palenberg-Übach (ots) - An der Straße Am Wasserturm wurden am 18. Mai (Montag), gegen 2.35 Uhr, zwei Kabel von E-Ladesäulen abgetrennt und entwendet. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

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  • 18.05.2026 – 13:00

    POL-HS: Werkzeuge aus Fahrzeug entwendet

    Heinsberg-Unterbruch (ots) - Aus der verschlossenen Transportbox eines Lkw, der an der Wassenberger Straße stand, stahlen bislang unbekannte Personen diverse Werkzeuge. Die Tat wurde zwischen 00 Uhr und 6.10 Uhr am Freitag, 15. Mai, begangen. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

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