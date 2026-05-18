POL-HS: Bronzestatue vom Grab gestohlen

Erkelenz (ots) - Aus dem Fahrradkeller eines Mehrfamilienhauses an der Straße Am Hagelkreuz wurden am Freitag (15. Mai), zwischen 00 Uhr und 8 Uhr, ein E-Scooter sowie ein Herren Alu-Fahrrad entwendet. Zur Ausführung ihrer Tat brachen die Täter die Tür zum Fahrradkeller auf. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

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