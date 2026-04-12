Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Hachenburg - Verkehrsunfall, flüchtige Fahrerin meldet sich

Hachenburg (ots)

Am Sonntag, 12.04.2026, 00:32 Uhr, stieß die 18jährige Fahrerin eines Personenkraftwagens, der mit zwei weiteren jungen Damen besetzt war, in der Weberstraße in Hachenburg gegen eine Hauswand. Es entstand Sachschaden an Hauswand und Fahrzeug. Anschließend entfernten sich alle von der Unfallstelle, ohne die Pflichten von Verkehrsunfallbeteiligten zu erfüllen. Daher wurde ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet. Das Kennzeichen wurde abgelesen. Die verantwortliche Fahrerin meldete sich aber sehr kurz darauf bei der Polizei und räumte alles ein.

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