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Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: PKW-Fahrer unter Drogeneinfluss

Montabaur (ots)

Am Morgen des 12.04.2026 wurde durch eine Streife der Polizeiinspektion Hachenburg eine Verkehrskontrolle im Bereich der Gartenstraße in Hachenburg durchgeführt. Bei dem 19-jährigen Fahrzeugführer konnten im Rahmen der Kontrolle Auffälligkeiten im Hinblick auf den Konsum von Betäubungsmitteln festgestellt werden. Ein durchgeführter Drogenschnelltest bestätigte den Verdacht. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und es wurde ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur

Telefon: 02602-9226-0

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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