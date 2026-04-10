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Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Sofortmeldung der Polizei Hachenburg vom 10.04.2026

Hachenburg (ots)

Brand eines Pkw:

Tatort: 57648 Unnau, Schwimmbadstraße

Tatzeit: 10.04.2026, 03:58 Uhr

Hergang:

Über die Rettungsleitstelle wurde die Polizei in Hachenburg zur besagten Uhrzeit darüber informiert, dass im Bereich der Schwimmbadstraße in Unnau ein Pkw in Vollbrand stehe.

Die Freiwillige Feuerwehr sei bereits verständigt und und würde unmittelbar mit den Löscharbeiten beginnen.

Bei Eintreffen der Streife fand der gemeldete Sachverhalt so statt.

Um im Rahmen weiterer Ermittlungen Hinweise über die Brandursache zu erlangen, wäre es wichtig wenn sich Zeugen melden, die Hinweise geben können, insbesondere auch bei Durchsicht privater Überwachungskameras am Haus.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hachenburg

Telefon: 02662- 95580

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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