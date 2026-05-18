Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Kempen - Verkehrsunfall mit verletzter Pkw-Fahrerin

Heinsberg (ots)

Am Montag, den 18.05.2026, gegen 15:20 Uhr ereignete sich in Heinsberg-Kempen auf der Brehmer Straße ein Verkehrsunfall.

Ein Pkw, welcher die Brehmer Straße aus Richtung Hochbrücker Straße in Richtung Horster Hof befuhr, kam nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Zaun und überschlug sich im Anschluss.

Die Pkw-Fahrerin wurde durch den Verkehrsunfall schwer verletzt und zur weiteren medizinischen Behandlung mit einem Rettungswagen dem Krankenhaus Heinsberg zugeführt. Durch den Verkehrsunfall entstand zudem Sachschaden.

Der Verkehrsunfall wurde durch die Polizei aufgenommen.

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