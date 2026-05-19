Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Sachbeschädigung durch Graffiti

Erkelenz-Venrath (ots)

Ein Vereinsheim an der Herrather Straße wurde zwischen 16 Uhr am 17. Mai (Sonntag) und 13.30 Uhr am 18. Mai (Montag) durch unbekannte Personen mittels Graffiti besprüht und dadurch beschädigt. Personen die Beobachtungen gemacht haben, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat in Erkelenz zu melden, Telefon 02452 920 0. Zudem haben Sie die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

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