Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbrüche in Autos - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Im Zeitraum vom 13.02.2026 (17 Uhr) und dem 15.02.2026 (12:15 Uhr) schlugen bislang Unbekannte die Scheibe eines im Berner Weg geparkten Transporters ein, verschafften sich Zugang zur Ladefläche und stahlen einen Werkzeugkoffer.

Auch in der Dieselstraße schlugen bislang unbekannte Täter in der Nacht von Sonntag (15.02.2026) auf Montag (16.02.2026) die Scheibe eines dort geparkten Mercedes Citan ein. Sie entwendeten Werkzeugkoffer und Bohrmaschinen.

Haben Sie etwas beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de

