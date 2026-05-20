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Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Fahrradfahrer gestürzt
Polizei bittet um Hinweise

Wegberg-Merbeck (ots)

Ein 27-jähriger Mann aus Wegberg fuhr am Dienstag, 19. Mai, gegen 10.40 Uhr, mit seinem Fahrrad auf einem Feldweg am Grenzlandring. Dabei kam ihm ein Pkw entgegen, wodurch er nach eigenen Angaben zu Fall kam und sich leicht verletzte. Ob es zu einer Berührung mit dem Fahrzeug gekommen ist, steht nicht fest. Der Fahrer oder die Fahrerin dieses Pkw fuhr nach Angaben des Wegbergers weiter, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Bei dem Fahrzeug handelte es sich um einen alten weißen Opel Kombi mit gelben Streifen auf der Motorhaube. Zur Klärung des Geschehens bittet die Polizei den Fahrer oder die Fahrerin, sich zu melden. Zudem werden Zeugen, die Hinweise zu dem gesuchten Fahrzeug geben können gebeten, sich beim Verkehrskommissariat der Polizei in Geilenkirchen zu melden. Dies ist möglich unter der Telefonnummer 02452 920 0, über die Internetseite der Polizei Heinsberg oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

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