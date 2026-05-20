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Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Geldbörse aus Fahrzeug entwendet/ Zeugen gesucht

Heinsberg (ots)

Während ein Essenslieferant vor einem Restaurant an der Hochstraße parkte, stahlen zwei Männer am Dienstag (19. Mai), gegen 18.10 Uhr, aus dem Innenraum eine Geldbörse. Anschließend flüchteten sie zu Fuß. Beide Männer waren 170 bis 180 Zentimeter groß und etwa 16 bis 17 Jahre alt. Einer hatte eine sehr schmale Statur, starke Akne und war mit schwarzer Jacke und heller Kappe bekleidet. Der zweite Täter trug hellere Kleidung, eine blaue Kappe und hatte die Kapuze über den Kopf gezogen. Wer hat die gesuchten Personen zur fraglichen Zeit vor dem Restaurant Pizza CAB beobachtet oder kann Angaben zu ihrer Identität machen? Zuständig ist das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen, Telefon 02452 920 0. Zudem haben Sie die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben, oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

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