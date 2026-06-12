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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Laufenburg: Versuchter Einbruch in Verkaufsstand - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Freitag, 12.06.2026, wurde der Polizei ein versuchter Einbruch in einen Verkaufstand für Spargel und Erdbeeren im Laufenpark gemeldet. Nach bisherigen Erkenntnissen könnte bislang unbekannte Täterschaft versucht haben, gewaltsam in den Verkaufsstand einzudringen. Der Polizeiposten Laufenburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Verdächtiges im Laufenpark wahrgenommen haben oder Hinweise auf die Täterschaft geben können. Der Polizeiposten Laufenburg ist zu den üblichen Bürozeiten unter 07763 9288 0 erreichbar. Das Polizeirevier Bad Säckingen nimmt Hinweise rund um die Uhr unter Tel. 07761 934 0 entgegen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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