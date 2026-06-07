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Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Verkehrsunfall eines Kradfahrers

Kevelaer-Winnekendonk (ots)

Ein 47jähriger Kradfahrer aus Viersen befuhr am Sonntag, 07.06.2026, gegen 17:40 Uhr, die Straße Alter Steeg (L362) in Winnekendonk mit Fahrtrichtung Sonsbecker Straße. In Höhe der Straße Alter Steeg 1 stürzte er aufgrund eines Fahrfehlers auf der Fahrbahn und kam infolge dessen von der Fahrbahn ab. Das Krad und er rutschten von der Fahrbahn gegen einen rechtsseitig gelegenen Straßenbaum.

Der Kradfahrer wurde hierbei schwerstverletzt und mit einem Rettungshubschrauber einer Spezialklinik zugeführt. Während der Unfallaufnahme musste die Straße Alter Steg bis gegen 21:00 Uhr gesperrt werden. Die Angehörigen des Kradfahrers werden durch den polizeilichen Opferschutz betreut.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

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