Kleve (ots) - Am Donnerstag (04. Juni 2026) gegen 22:00 Uhr wurde an der Wasserstraße in Kleve am dortigen Parkplatz an der Stadthalle ein mobiles Toilettenhäuschen durch Feuer stark beschädigt. Derzeit noch unbekannte Personen haben das sogenannte "Dixie-Klo" von innen mit einem Schlafsack, welcher angezündet wurde, beschädigt. Die Tür des Toilettenhäuschens ...

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