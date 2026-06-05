POL-KLE: Emmerich - Rheinbrücke wieder frei!
Stauungen lösen sich langsam auf
Emmerich am Rhein (ots)
Der defekte Lkw konnte soeben abgeschleppt werden. Die Rheinbrücke ist im Rahmen der bekannten baustellenbedingten Einschränkungen wieder frei befahrbar. Es ist allerdings damit zu rechnen, dass sich die Stauungen des Verkehrs erst langsam wieder auf beiden Rheinseiten auflösen werden. (sp)
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