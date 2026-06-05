Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kranenburg - Weißer VW T4 California in Nütterden gestohlen

Polizei sucht Zeugen

Kranenburg (ots)

In Kranenburg-Nütterden am Pollseweg wurde ein weißer VW California (VW-Bus T4 mit Wohnmobilausstattung) gestohlen. Das Fahrzeug war in der Zeit von Mittwoch (03. Juni 2026), 20:10 Uhr bis Donnerstag (04. Juni 2026), 05:10 Uhr, verschlossen neben dem Haus auf einer Einfahrt abgestellt. Die Kriminalpolizei in Kleve hat die Ermittlungen zum Diebstahl aufgenommen und sucht jetzt Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat und auch zum Verbleib des Fahrzeuges geben können. Hinweise bitte unter Telefon 02821 5040. (sp)

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