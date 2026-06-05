Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Geparkter Ford Tourneo auf Parkplatz beschädigt

Polizei sucht Zeugen

Goch (ots)

In Goch wurde am Dienstag (02. Juni 2026) auf dem EDEKA-Parkplatz an der Straße Am Sandthof in Goch ein geparkter silberfarbener Ford-Tourneo (Van) durch ein bisher unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der Wagen war zwischen 17:20 Uhr und 17:30 Uhr in der zweiten Parkreihe vorwärts in einer Parktasche mit der Fahrzeugfront zum Einkaufsmarkt hin abgestellt. Nach der Rückkehr zum Fahrzeug wurde am vorderen Bereich der Fahrerseite eine Beschädigung festgestellt, die vermutlich beim Ein- oder Ausparken verursacht wurde. Das Verkehrskommissariat der Polizei in Kleve sucht jetzt Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfall bzw. zum verursachenden Fahrzeug machen können. Hinweise bitte unter Telefon 02821 5040. (sp)

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