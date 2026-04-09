Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Öffentlichkeitsfahndung: Mit Feuerwerk aus Geschäft geflüchtet

Gelsenkirchen (ots)

Mithilfe von Bildern sucht die Polizei Gelsenkirchen nach zwei tatverdächtigen Ladendieben. Die unbekannten Mann werden verdächtigt, am Dienstag, 30. Dezember 2025, Feuerwerkskörper aus einem Lebensmittelgeschäft an der Engelbertstraße in Resse entwendet zu haben. Nachdem sie jeweils ihre Einkaufswagen mit Feuerwerksartikeln befüllt hatten, verließen sie gegen 20.30 Uhr den Laden, ohne die Waren zu bezahlen.

Da sonstige Ermittlungsansätze ausgeschöpft sind, hat das Amtsgericht Essen nun die Veröffentlichung der Bilder angeordnet. Wer Hinweise zu den abgebildeten Männern geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Gelsenkirchen unter den Rufnummern 0209 365 8120 im Kriminalkommissariat 21 oder unter 0209 365 8240 bei der Kriminalwache zu melden. Die Bilder der Gesuchten finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/200277

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