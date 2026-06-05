POL-KLE: Bedburg-Hau - Grundstücksmauer in Hasselt beschädigt
Verursacher flüchtet
Bedburg-Hau (ots)
In Bedburg-Hau/Hasselt wurde durch ein bisher unbekanntes Fahrzeug eine Grundstücksmauer an der Straße Am Högthof nicht unerheblich beschädigt. Der Verursacher hat sich entfernt. Vermutlich kam es zwischen Mittwoch (03. Juni 2026), 22:00 Uhr, und Donnerstag (04. Juni 2026), 23:00 Uhr, zu der Beschädigung. Das Verkehrskommissariat der Polizei in Kleve sucht jetzt Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfall und der anschließenden Verkehrsunfallflucht geben können. Hinweise bitte unter Telefon 02821 5040. (sp)
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