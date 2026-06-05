POL-KLE: Bedburg-Hau - Grundstücksmauer in Hasselt beschädigt / Verursacher flüchtet

Goch (ots) - Am Dienstag (02. Juni 2026) wurde auf dem Parkplatz der Firma Aldi an der Weezer Straße in Goch ein geparkter grauer Pkw der Marke KG Mobility durch ein bisher unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der Wagen, der in der Zeit zwischen 12:50 Uhr und 13:10 Uhr mit der Front zu den Einkaufswagen hin abgestellt war, wurde vermutlich beim Ein- oder Ausparken an der ...

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