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Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Bedburg-Hau - Grundstücksmauer in Hasselt beschädigt
Verursacher flüchtet

POL-KLE: Bedburg-Hau - Grundstücksmauer in Hasselt beschädigt / Verursacher flüchtet
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Bedburg-Hau (ots)

In Bedburg-Hau/Hasselt wurde durch ein bisher unbekanntes Fahrzeug eine Grundstücksmauer an der Straße Am Högthof nicht unerheblich beschädigt. Der Verursacher hat sich entfernt. Vermutlich kam es zwischen Mittwoch (03. Juni 2026), 22:00 Uhr, und Donnerstag (04. Juni 2026), 23:00 Uhr, zu der Beschädigung. Das Verkehrskommissariat der Polizei in Kleve sucht jetzt Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfall und der anschließenden Verkehrsunfallflucht geben können. Hinweise bitte unter Telefon 02821 5040. (sp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

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