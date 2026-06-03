Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Geparkter Pkw auf Parkplatz beschädigt

Polizei sucht Verursacher

Goch (ots)

Am Dienstag (02. Juni 2026) wurde auf dem Parkplatz der Firma Aldi an der Weezer Straße in Goch ein geparkter grauer Pkw der Marke KG Mobility durch ein bisher unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der Wagen, der in der Zeit zwischen 12:50 Uhr und 13:10 Uhr mit der Front zu den Einkaufswagen hin abgestellt war, wurde vermutlich beim Ein- oder Ausparken an der hinteren rechten Fahrzeugecke beschädigt. Ein Unfallverursacher hat sich bisher nicht zu erkennen gegeben. Das Verkehrskommissariat der Polizei sucht jetzt Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfall bzw. zum verursachenden Fahrzeug machen können. Hinweise bitte unter 02821 5040. (sp)

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