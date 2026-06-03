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Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze - Pkw-Fahrerin versucht Gurt zu schließen und kommt von der Fahrbahn ab
30-Jährige bei Kollision mit Baum schwer verletzt

Weeze (ots)

Am Dienstag (02. Juni 2026) kam es gegen 13:00 Uhr an der Kervenheimer Straße in Weeze zu einem Alleinunfall einer 30-jährigen Frau aus Weeze. Sie fuhr mit ihrem Pkw Renault Megane auf der Kervenheimer Straße in Richtung Kervenheim, als sich aus bislang nicht bekannter Ursache der Sicherheitsgurt aus dem Gurtschloss löste. Bei dem Versuch, den Gurt während der Fahrt wieder zu schließen, kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Straßenbaum. Sie verletzte sich dabei schwer und wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Wagen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. (sp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

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