Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Einbruch in Tierarztpraxis

Polizei sucht Zeugen

Kevelaer (ots)

In Kevelaer kam es in der Zeit von Montag (01. Juni 2026), 19:00 Uhr, bis Dienstag (02. Juni 2026), 07:45 Uhr, zu einem Einbruch in eine Tierarztpraxis am Hoogeweg. Der oder die unbekannten Täter versuchten offensichtlich, zunächst die Hauseingangstür gewaltsam zu öffnen. Als dies nicht gelang, wurde ein Fenster eingeschlagen, dadurch konnte das Gebäude betreten werden. Im Innern wurden diverse Schränke und Schubladen durchsucht. Nach derzeitigem Stand wurde ein Tierabwehrspray sowie Bargeld entwendet. Die Kriminalpolizei sucht jetzt Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Einbruch geben können. Hinweise bitte unter Telefon 02823 1080. (sp)

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