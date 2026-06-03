Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - STOP-Zeichen missachtet

Verhaftung

mehrere Strafanzeigen

Geldern (ots)

Im Rahmen der Verkehrsüberwachung kontrollierte ein Beamter des Verkehrsdienstes am Samstag (31. Mai 2026) gegen 14:30 Uhr, den Fahrer eines Pkw auf der B 58 in Geldern, nachdem dieser ein Stoppschild missachtet hatte. Bei der Überprüfung konnte der Mann keine Ausweisdokumente vorlegen und machte zunächst falsche Angaben zu seiner Person. Zur weiteren Klärung wurde er zur Polizeiwache zugeführt. Dort konnte seine Identität anhand eines Fingerabdruckabgleichs zweifelsfrei festgestellt werden. Im Zuge der Ermittlungen stellte sich heraus, dass gegen den Mann ein Haftbefehl bestand. Darüber hinaus verfügte er nicht über die erforderliche Fahrerlaubnis zum Führen des Fahrzeugs. Weitere Überprüfungen ergaben, dass die am Pkw angebrachten Kennzeichen nicht zu dem kontrollierten Fahrzeug gehörten. Die Kennzeichen waren nach bisherigen Erkenntnissen etwa eine Woche zuvor entwendet worden. Zudem ergaben sich Hinweise darauf, dass der polizeibekannte Fahrer, ein 31-jähriger aus Kleve, unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Aus diesem Grund wurde eine Blutentnahme angeordnet und durchgeführt.

Gegen den Mann wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet. Die Kennzeichen sowie der nicht zugelassene und nicht versicherte Pkw wurden sichergestellt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er der Justizvollzugsanstalt zugeführt.

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