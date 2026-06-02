Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Wachtendonk - Verkehrsunfallflucht

Ford auf Friedhofsparkplatz beschädigt

Wachtendonk (ots)

Ein unbekannter Autofahrer hat in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (29. Mai 2026) einen Ford Transit beschädigt, der auf dem Sebastianusweg in einer Parklücke am Friedhof stand. Es entstand ein Schaden an der rechten Seite des Fords, in Form von starken Dellen und Lackschäden. Der Verursacher verließ allerdings die Unfallstelle, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Zeugen werden daher gebeten, sich unter 02831 1250 bei der Polizei Geldern zu melden. (cs)

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