Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Verkehrsunfall

E-Scooterfahrerin schwer verletzt

Kevelaer (ots)

Am Montagmorgen (1. Juni 2026) gegen 07:20 Uhr war eine 17-Jährige aus Kevelaer mit ihrem E-Scooter auf dem Gehweg an der Kroatenstraße in Richtung Walbecker Straße unterwegs. Als eine 40-Jährige aus Kevelaer mit ihrem Kia rechts aus einer Einfahrt auf die Kroatenstraße fahren wollte, kam es zum Zusammenstoß zwischen dem PKW und dem E-Scooter. Die 17-Jährige stürzte und verletzte sich schwer. Ein Rettungswagen brachte sie in eine Klinik. Die Autofahrerin blieb unverletzt. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell