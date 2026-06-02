Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Einbrüche in zwei Betriebsgebäude

Zeugen gesucht

Kleve-Kellen (ots)

Unbekannte Täter sind in der Nacht von Sonntag auf Montag (1. Juni 2026) in zwei nebeneinanderliegende Betriebsgebäude an der Straße Müschenfeld eingedrungen. In die Halle eines Metallbauunternehmens verschafften sie sich durch ein aufgehebeltes Fenster Zutritt. Hier entwendeten sie eine Vielzahl von Wendeschneidplatten. Am Gebäude eines weiteren Betriebs hebelten die Täter eine Tür auf, um in das Innere zu gelangen. Im Verkaufsbereich entwendeten sie Bargeld aus einer Geldkassette. Zeugen, die Hinweise zu den beiden Einbrüchen geben können, wenden sich bitte an die Kripo Kleve unter 02821 5040. (cs)

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