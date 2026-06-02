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Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rheurdt - Zigarettenautomaten aufgesprengt
Zeugen gesucht

Rheurdt-Schaephuysen (ots)

Am frühen Montagmorgen (1. Juni 2026) haben unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten an der Straße Saelhuysen aufgesprengt. Ein Zeuge hörte gegen 04:45 Uhr einen lauten Knall und sah die Beschädigung an dem Gerät, er informierte die Polizei. Beute machten die Täter keine, da der Automat durch die Detonation nicht geöffnet wurde. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in dem Zusammenhang gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Geldern unter 02831 1250. (cs)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

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