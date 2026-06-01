Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Unbekannte beschädigen fahrenden Pkw mit "Wasserbombe"

Polizei sucht Zeugen

Kevelaer (ots)

Bisher unbekannte Täter haben am Samstag (30. Mai 2026) gegen 23:45 Uhr in Kevelaer einen fahrenden Pkw mit einer "Wasserbombe" beschädigt. Ein 19-jähriger Mann aus Krefeld war mit einem Beifahrer auf der Gelderner Straße aus der Innenstadt kommend in Richtung B9 unterwegs, als er unmittelbar vor der Brücke der Weller Landstraße einen lauten Knall an seiner Windschutzscheibe vernahm und sofort bremste. Er stellte fest, dass die Scheibe gesprungen war. Er fuhr dann hoch auf die Weller Landstraße, konnte aber keine Personen mehr dort sehen. Bei der Sachverhaltsaufnahme durch die Polizei wurde festgestellt, dass offensichtlich ein wassergefüllter Luftballon von der Brücke herunter auf den Pkw geworfen worden war. Dadurch wurde die Windschutzscheibe beschädigt. Möglicherweise kam es vorher zu einem ersten Herabwerfen, da auf der Gegenfahrbahn ebenfalls eine Wasserlache und Ballonreste gefunden wurden. Die Polizei ermittelt jetzt wegen Gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr und sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall oder zu verdächtigen Feststellungen an der Gelderner Straße bzw. an oder auf der Brücke der Weller Landstraße machen können. Hinweise bitte unter Telefon 02831 1250. (sp)

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