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Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - E-Scooterfahrer schwer verletzt
Polizei sucht Ersthelfer und Zeugen

Rees-Empel (ots)

Am Montagabend (1. Juni 2026) gegen 17:45 Uhr war ein 13-Jähriger aus Rees mit seinem E-Scooter auf der Fahrradstraße zwischen dem Burgweg und der Groiner Allee in Richtung Rees unterwegs. Nach jetzigen Erkenntnissen kam der Junge aus unklaren Gründen ohne Fremdeinwirkung zu Fall und verletzte sich schwer. Bislang unbekannte Zeugen fanden den 13-Jährigen, kümmerten sich zunächst um ihn und informierten die Rettung. Ein hinzugerufener Rettungshubschrauber brachte den Jungen in eine Spezialklinik. Für die Landung des Hubschraubers auf der Reeser Landstraße (B67) war die Kreuzung zur Reeser Straße kurzzeitig gesperrt.

Die Ersthelfer und Zeugen, die den Verunfallten aufgefunden haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Kleve unter 02821 5040 zu melden. (cs)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

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