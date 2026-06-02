POL-KLE: Goch - Versuchter Einbruch in Schule
Fenster aufgehebelt
Goch (ots)
In der Nacht zu Dienstag (2. Juni 2026) habe unbekannte Täter versucht, in eine Schule an der Thielenstraße einzudringen. Sie hebelten das Fenster zu einem Büro auf, um in das Gebäude zu gelangen. Allerdings lösten die Unbekannten dabei gegen 03:30 Uhr einen Alarm aus, was sie offenbar in die Flucht schlug. Es blieb beim Versuch. Zeugenhinweise werden von der Kripo Goch unter 02823 1080 erbeten. (cs)
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