Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Einbruch in Lager

Lampen gestohlen

Emmerich (ots)

Unbekannte Täter sind in der Nacht von Sonntag auf Montag (1. Juni 2026) in einen Lagercontainer einer Firma an der Groenlandstraße eingedrungen. Sie entwendeten eine Palette mit gusseisernen Lampen. Offenbar stand ein Fahrzeug für den Abtransport bereit, in das die Beute verladen wurde. Zeugen, die in dem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Kripo Emmerich unter 02822 7830. (cs)

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