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Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Bargeld und EC-Karte geraubt - Polizei bittet um Hinweise

Recklinghausen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die am Sonntagnachmittag an der Marienstraße unterwegs waren und Angaben zu einem Raub machen können. Ein 20-Jähriger aus Dorsten lief gegen 17:30 Uhr zu einer Tankstelle an der Borkener Straße. Dort sollen sich fünf junge Männer aufgehalten haben. Als der Dorstener über die Marienstraße zu seiner Wohnanschrift zurücklief, soll die Gruppe ihn plötzlich angegangen haben. Man habe ich dazu aufgefordert, sein Geld auszuhändigen. Einer soll ihn daraufhin außerdem durchsucht und Geld und eine EC-Karte entwendet haben. Anschließend flüchteten die Unbekannten. Die Männer waren ca. 20 Jahre alt und groß. Außerdem sollen sie schwarz gekleidet gewesen sein und Handschuhe getragen haben.

Hinweistelefon der Kripo: 0800 2361 111

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pia Weßing
Telefon: 02361 55 1032
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
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Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

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