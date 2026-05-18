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Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Verfolgungsfahrt endet mit schwerem Unfall

Recklinghausen (ots)

Eine Streife beabsichtigte in der vergangenen Nacht (ca. 02:50 Uhr) ein Auto, das auf der Friedrich-Ebert-Straße unterwegs war, anzuhalten und zu kontrollieren. Der Autofahrer hielt sein Fahrzeug aber nicht an, sondern gab Gas und flüchtete vor der Polizei. Er fuhr über die Prosperstraße, missachtete eine rote Ampel an der Kreuzung Hans-Böckler-Straße /Osterfelder Straße und wollte dann nach rechts auf die Lindhorststraße abbiegen. Dabei touchierte er ein Verkehrszeichen. Anschließend beschleunigte der Fahrzeugfahrer erneut und kam kurz darauf in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab. Er kollidierte mit einem Baum. Durch den Aufprall schleuderte das Fahrzeug zurück auf die Fahrbahn und kam dort zum Stehen. Der Autofahrer, ein 20-Jähriger aus Bottrop, wurde eingeklemmt und schwer verletzt. Die Feuerwehr befreite ihn aus dem Fahrzeug, anschließend flog ein Rettungshubschrauber ihn ins Krankenhaus. Sein Auto, an dem ein Totalschaden entstand, musste abgeschleppt werden. Bei dem Unfall wurde auch der Streifenwagen beschädigt. Die Ermittlungen dauern weiter an.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pia Weßing
Telefon: 02361 55 1032
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
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Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

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