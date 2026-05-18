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Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Drei Festnahmen nach Einbruch

Recklinghausen (ots)

Die Polizei hat am Sonntagabend drei mutmaßliche Einbrecher festgenommen. Die drei Männer sollen zuvor in ein leerstehendes Logistikzentrum an der Blitzkuhlenstraße eingebrochen sein. Sie wurden auf frischer Tat ertappt. Die Täter versuchten noch zu flüchten, konnten aber im Umfeld gestellt werden. Nach bisherigen Erkenntnissen gelangten sie gegen 22 Uhr auf das Gelände und verschafften sich dann - auf noch unbekannte Art und Weise - Zutritt zu den Lagerhallen und dem angrenzenden Verwaltungsgebäude. Sie bauten offenbar zwei elektronische Bauteile aus einem Technikraum aus. Eines der Teile wollten sie wohl gerade zu ihrem Fahrzeug bringen, wurden dabei aber von den eintreffenden Polizeikräften "gestört". Die drei Männer aus Rumänen - im Alter von 26, 23 und 22 Jahren - wurden festgenommen. Der Pkw und weiteres Beweismittel wurden sichergestellt. Die Ermittlungen dauern noch an.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pressestelle
Annette Achenbach
Telefon: 02361 55 1033
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
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Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

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