Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Gladbeck: Freiheitsstrafe für Ladendieb
Recklinghausen (ots)
Ein 58-jähriger Mann wurde am Amtsgericht Gladbeck zu einer Freiheitsstrafe von sechs Montaten verurteilt. Der Mann, der aktuell keinen festen Wohnsitz hat, fiel am Dienstagvormittag bei einem Ladendiebstahl auf. Er war in einem Supermarkt an der Hochstraße unterwegs, verstaute unter anderem Alkoholflaschen und Zigaretten in seiner Tasche und wollte den Laden verlassen, ohne für die Ware zu zahlen. Eine aufmerksame Mitarbeiterin wurde auf den Diebstahl aufmerksam, die Polizei nahm ihn kurz darauf fest. Kurze Zeit später wurde er in einem beschleunigten Verfahren einem Haftrichter vorgeführt.
Rückfragen für Medienschaffende bitte an:
Polizeipräsidium Recklinghausen
Pia Weßing
Telefon: 02361 55 1032
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q
Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell