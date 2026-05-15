Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Freiheitsstrafe für Ladendieb

Recklinghausen (ots)

Ein 58-jähriger Mann wurde am Amtsgericht Gladbeck zu einer Freiheitsstrafe von sechs Montaten verurteilt. Der Mann, der aktuell keinen festen Wohnsitz hat, fiel am Dienstagvormittag bei einem Ladendiebstahl auf. Er war in einem Supermarkt an der Hochstraße unterwegs, verstaute unter anderem Alkoholflaschen und Zigaretten in seiner Tasche und wollte den Laden verlassen, ohne für die Ware zu zahlen. Eine aufmerksame Mitarbeiterin wurde auf den Diebstahl aufmerksam, die Polizei nahm ihn kurz darauf fest. Kurze Zeit später wurde er in einem beschleunigten Verfahren einem Haftrichter vorgeführt.

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