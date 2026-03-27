Feuerwehr Kirchhundem

FW-OE: Was für ein cooles Event - Begeisterung bei den "LöschKids Heinsberg" beim Besuch der Berufsfeuerwehr Siegen

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Kirchhundem (ots)

Der Besuch der Berufsfeuerwehr Siegen wurde schon mit großer Spannung und Vorfreude erwartet. Am 23. März wurden 22 "LöschKids" und 8 Betreuer*innen aus Heinsberg auf der Berufsfeuerwehr-Wache in Siegen empfangen. Nach einer sehr informativen Einführung in die Aufgaben und die Arbeitsweise der Berufsfeuerwehr Siegen ging es in die Fahrzeughalle. Hier wurden die Augen der "LöschKids" jetzt groß. Als erstes durfte sie sich die Drehleiter anschauen, gefolgt vom HLF (Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug), einem RTW (Rettungswagen), dem Fahrzeug des Einsatzleiters, sowie einigen Sonderfahrzeugen. Den Fahrzeugen folgte dann der Aufenthaltsbereich, u.a. mit Fitnessraum, Küche und Ruhebereich, da die Kameraden*innen der BF einen 24 Std. Dienst leisten. Auch ein Blick in die Leitstelle des Kreis Siegen-Wittgenstein durfte nicht fehlen. Hier musste der "Geräuschpegel" natürlich minimiert werden um den laufenden Leitstellenbetrieb nicht zu stören. Das haben die "LöschKids" dann auch vorbildlich gemacht. Dann stand sogar noch eine besondere Überraschung für die kleinen Besucher auf dem Programm. Es ging in die Atemschutzübungsstrecke des Kreis Siegen-Wittgenstein. Hier durften die "LöschKids" dann, wie die "Großen", durch den Parcours der Übungsstrecke "krabbeln". Ein rundum gelungenes und cooles Event für die "LöschKids" und natürlich auch das Betreuerteam. An dieser Stelle nochmals einen herzlichen Dank an das Team der Berufsfeuerwehr Siegen.

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