Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Handy geraubt

Recklinghausen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die am Mittwochabend (13. Mai) an der Bochumer Straße unterwegs waren und Angaben zu einem Raub machen können. Gegen 19:00 Uhr überquerte ein 13-Jähriger aus Recklinghausen die König-Ludwig-Straße. Dabei hiet er sein Handy in der Hand. Plötzlich soll sich ein unbekannter Mann genähert und ihm das Handy entrissen haben. Anschließend flüchtete er in Richtung Innenstadt.

Personenbeschreibung: 1,80-190 cm, schwarze Nike Trainingshose, Nike Zeichen auf dem Oberschenkel, Sportschuhe von Nike, schwarzer Pullover mit Kapuze, kein Bart, schwarze Haare, ca. 17/ 18 Jahre, sportlich athletisch

Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Kripo unter der 0800 2361 111 entgegen.

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