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POL-RE: Bottrop/Marl/Recklinghausen: Drei Tage - vier Termine - die Mobile Wache im Einsatz (KW 21)

POL-RE: Bottrop/Marl/Recklinghausen: Drei Tage - vier Termine - die Mobile Wache im Einsatz (KW 21)
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Recklinghausen (ots)

Die Polizei Recklinghausen bleibt nah dran: Mit der Mobilen Wache kommt sie auch in der kommenden Woche an belebte Orte und stärkt den Austausch mit der Bevölkerung. In drei Städten bietet die Mobile Wache Anlaufstellen vor Ort. Ziel ist sichtbare Präsenz, frühe Erkennung von Straftaten und eine bürgernahe Polizei.

Bürgerinnen und Bürger haben die Gelegenheit, unkompliziert ins Gespräch zu kommen. Ob Fragen zu aktuellen Themen oder Hinweise aus der Bevölkerung - die Beamtinnen und Beamten beraten und können im Bedarfsfall sofort unterstützen.

Die Termine für die 21. Kalenderwoche:

ZOB Bottrop: Montag, 18. Mai, 14:00 Uhr - 18:00 Uhr und Freitag, 22. Mai, 14:00 Uhr - 18:00 Uhr; ZOB Recklinghausen: Mittwoch, 20. Mai, 10:00 Uhr - 13:00 Uhr; Marl-Hüls: Mittwoch, 20. Mai, 14:00 Uhr - 18:00 Uhr

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Andreas Lesch
Telefon: 02361 55 1031
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
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Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

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