Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: mutmaßliche Kupferdiebe festgenommen

Recklinghausen (ots)

In der vergangenen Nacht nahm die Polizei zwei tatverdächtige Männer fest. Eine aufmerksame Zeugin hatte sie kurz zuvor bei einem Kupferdiebstahl gestört. Gegen 00:30 Uhr hörte eine Anwohnerin der Dorstener Straße laute Geräusche. Als sie aus ihrem Fenster sah, konnte sie zwei Männer beobachten, die offenbar Kupferfallrohre von dem Wohnhaus abmontierten. Sie informierte sofort die Polizei. Als sie danach nochmal an das Fenster trat, bemerkten die mutmaßlichen Diebe, dass sie beobachtet werden. Sie stiegen in einen Transporter ein und flüchteten. Die Zeugen konnte das Kennzeichen ablesen. Die Polizei konnte das Auto mit drei Insassen auf der Halterner Straße anhalten - Diebesgut hatten sie nicht geladen. Zwei der Männer (33-Jahre und 39-Jahre, beide ohne festen Wohnsitz) nahmen die Polizisten vorläufig fest. Die Ermittlungen dauern an.

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