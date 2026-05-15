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POL-RE: Gladbeck: Einbruch in Einfamilienhaus - Fahndung mit Fotos

POL-RE: Gladbeck: Einbruch in Einfamilienhaus - Fahndung mit Fotos
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Recklinghausen (ots)

Am 25. Februar des laufenden Jahres brach ein bislang unbekannter Mann in ein Einfamilienhaus an der Feldhauser Straße ein. Dazu kroch er unter eine Terrasse und verschaffte sich anschließend über ein Kellerfenster Zugang zur Immobilie. Im Innern wurden alle Räume nach Beute durchsucht. Der Tatverdächtige nahm unter anderem Schmuck und Bargeld mit.

Der Mann wurde bei der Tat von einer Videokamera erfasst. Die entsprechenden Fotos finden Sie unter dem folgenden Link:

https://polizei.nrw/fahndung/203859

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Andreas Lesch
Telefon: 02361 55 1031
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
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Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

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