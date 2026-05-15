Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/ Bottrop: Einbrüche in mehreren Städten - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

Bottrop:

Nach einem Einbruch in einen Bungalow am Fasanenweg sucht die Polizei Zeugen. Bislang unbekannte Täter beschädigten einen Lattenzaun und verschafften sich so Zutritt zu dem Grundstück des Wohnhauses. Anschließend hebelten sie ein Fenster auf und durchsuchten dann vor allem das Schlafzimmer. Mit hochwertigem Schmuck und Bargeld flüchteten sie vermutlich über die Terassentür. Der Einbruch passierte am Mittwoch in der Zeit von 14:45 Uhr bis 18:00 Uhr.

In der Nacht zu Donnerstag (14. Mai, 02:25 Uhr) löste der Alarm einer Spielhalle "Im Fuhlenbrock" aus. Ein Mitarbeiter konnte kurz darauf einen mutmaßlichen Einbrecher auf einer Überwachungskamera erkennen. Der Unbekannte hebelte mit einem Werkzeug zunächst die Eingangstür auf und brach anschließend zwei Spielautomaten auf. Mit Bargeld aus den Automaten flüchtete er. Beschreibung: Kapuzenjacke/Regenjacke, Turnschuhe, Handschuhe, trug eine Maske im Gesicht

Recklinghausen:

Unter anderem mit Bargeld und Schmuck flüchteten Unbekannte nach einem Einbruch an der Hufschmiedstraße. Am Donnerstag zwischen ca. 09:00 Uhr und 13:00 Uhr hebelten die Täter das Schlafzimmerfenster eines Einfamilienhauses auf. Sie durchsuchten sämtliche Räume und flüchteten anschließend samt Diebesgut über die Terassentür.

Marl:

Am Donnerstag gegen 16:45 Uhr kehrte eine Anwohnerin zu ihrem Einfamilienhaus an der Hülsbergstraße zurück. Dort wurde die auf einen verdächtigen Mann auf ihrem Grundstück aufmerksam, der sich offenbar zunächst vor ihr versteckte und dann die Flucht ergriff. Kurz darauf bemerkte sie den Einbruch in das Wohnhaus. Die unbekannten Täter hatten in der Zeit von 13:30 Uhr bis 16:45 Uhr einen Seiteneingang zu dem Wohnhaus aufgehebelt und mehrere Räume durchsucht. Aus einem Ankleidezimmer nahmen sie Schmuck mit. Bei dem verdächtigen Mann (ca. 1,65 - 1,75 Meter - ca. 30 Jahre alt - schwarzer Dreitagebart - volles Gesicht - kräftige Statur - dunkle Hautfarbe - schwarze Basecap - schwarz gekleidet - trug schwarzen Jutebeutel bei sich) könnte es sich um den Einbrecher handeln.

Herten:

In der Zeit von Mittwoch (16:15 Uhr) bis Freitagmorgen haben bislang unbekannte Täter eine Grundschule an der Paschenbergstraße verwüstet. Unter anderem schlugen sie mehrere Fensterscheiben ein und kippten in mehreren Räumen Behältnisse aus. Ob Diebesgut mitgenommen wurde, ist aktuell noch unklar.

Wer kann Angaben zu den Vorfällen machen? Hinweise werden unter der 0800 2361 111 entgegengenommen.

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