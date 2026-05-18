PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Recklinghausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gelsenkirchen/Gladbeck: Radfahrer nach schwerem Unfall an der Stadtgrenze im Krankenhaus

Recklinghausen (ots)

Pressemeldung der Polizei Gelsenkirchen:

Auf dem Scheideweg an der Stadtgrenze zwischen Gelsenkirchen-Scholven und Gladbeck kam es am Freitag, 15. Mai 2026, zu einem Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Radfahrer. Ein 30 Jahre alter Mann aus Gladbeck war gegen 17.40 Uhr mit seinem Fahrrad in Richtung Gelsenkirchen unterwegs und beabsichtigte nach links in die Heidestraße zu fahren. Beim Abbiegen kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Auto einer 66-jährigen Gelsenkirchenerin. Der Radfahrer, der nach aktuellem Ermittlungsstand ohne Fahrradhelm unterwegs war, erlitt durch den Zusammenstoß schwere Verletzungen und wurde nach notärztlicher Behandlung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen dauern an.

Obwohl es keine gesetzliche Pflicht zum Tragen eines Fahrradhelmes gibt, appelliert die Polizei: Investieren Sie in Ihre Sicherheit und tragen Sie beim Fahrradfahren immer einen Helm! Dieser kann helfen, schwerste Kopfverletzungen zu vermeiden.

Rückfragen von Medienvertretenden beantwortet die Pressestelle der Polizei Gelsenkirchen.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Andreas Lesch
Telefon: 02361 55 1031
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Recklinghausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Recklinghausen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Recklinghausen
Alle Meldungen Alle
  • 18.05.2026 – 10:26

    POL-RE: Bottrop: Verfolgungsfahrt endet mit schwerem Unfall

    Recklinghausen (ots) - Eine Streife beabsichtigte in der vergangenen Nacht (ca. 02:50 Uhr) ein Auto, das auf der Friedrich-Ebert-Straße unterwegs war, anzuhalten und zu kontrollieren. Der Autofahrer hielt sein Fahrzeug aber nicht an, sondern gab Gas und flüchtete vor der Polizei. Er fuhr über die Prosperstraße, missachtete eine rote Ampel an der Kreuzung Hans-Böckler-Straße /Osterfelder Straße und wollte dann nach ...

    mehr
  • 18.05.2026 – 10:24

    POL-RE: Recklinghausen: Drei Festnahmen nach Einbruch

    Recklinghausen (ots) - Die Polizei hat am Sonntagabend drei mutmaßliche Einbrecher festgenommen. Die drei Männer sollen zuvor in ein leerstehendes Logistikzentrum an der Blitzkuhlenstraße eingebrochen sein. Sie wurden auf frischer Tat ertappt. Die Täter versuchten noch zu flüchten, konnten aber im Umfeld gestellt werden. Nach bisherigen Erkenntnissen gelangten sie gegen 22 Uhr auf das Gelände und verschafften sich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren