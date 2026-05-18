Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Jugendliche bei Einbruch in Schule erwischt

Recklinghausen (ots)

Auf der Forellstraße wurde am Samstagabend in eine Schule eingebrochen. Zeugen meldeten gegen kurz nach 20 Uhr "verdächtige Beobachtungen". Polizeibeamte konnten dann drei Jugendliche sehen, die gerade aus dem Gebäude kletterten. Nach ersten Erkenntnissen waren die Tatverdächtigen über ein gekipptes Fenster in das Schulgebäude gelangt und hatten dann mehrere Schränke durchwühlt. Gestohlen wurde offenbar nichts. Die Jugendlichen sind 14 und 15 Jahre alt und sind aus Recklinghausen. Sie wurden an ihre Eltern übergeben.

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