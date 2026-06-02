Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Mercedes auf Parkplatz des Sportvereins beschädigt

Zeugen gesucht

Straelen (ots)

Am Sonntag (31. Mai 2026) ist es in Straelen zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des Sportvereins an der Straße Op den Bökel gekommen. Eine Frau stellte ihre Mercedes A-Klasse dort zwischen 15:00 und 16:30 Uhr ab. Als sie zu dem Fahrzeug zurückkehrte, musste sie einen frischen Schaden auf der hinteren, rechten Fahrzeugtür feststellen. Zeugen, die Hinweise zu der Unfallflucht geben können, melden sich bitte bei der Polizei Geldern unter 02831 1250, (cs)

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