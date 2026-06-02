Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Verkehrsunfallflucht

Opel Corsa beschädigt

Geldern-Pont (ots)

Zwischen Samstag, 21:30 Uhr, und Sonntag (31. Mai 2026), 15:00 Uhr, hat ein unbekannter Autofahrer einen Opel Corsa beschädigt, der in einer Parkbucht auf der Straße Möhlendyck abgestellt war. Es entstand ein Schaden an der vorderen, rechten Fahrzeugseite, außerdem löste sich der Fronstoßfänger bei dem Unfall aus der Halterung. Der Verursacher setzte seinen Weg aber fort, ohne sich weiter darum zu kümmern. Zeugenhinweise werden daher von der Polizei Geldern unter 02831 1250 erbeten. (cs)

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