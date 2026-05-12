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Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Motorroller gestohlen: Polizei erbittet Hinweise - Wem fehlt ein Reifen mit weißer Felge?

Bremerhaven (ots)

Die Bremerhavener Polizei ermittelt in mehreren Fällen von gestohlenen Motorrollern bzw. versuchten Diebstählen dieser Fahrzeuge. Die Taten ereigneten sich in der Nacht zu Montag, 11. Mai, im nördlichen Stadtgebiet von Bremerhaven. Erste Täterhinweise liegen bereits vor, weitere Informationen werden unter 0471/953-4444 entgegengenommen. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei außerdem um Hinweise zu einem aufgefundenen Rollerreifen mit weißer Felge. Die Ermittler möchten wissen: Welchem Motorrollerbesitzer wurde in jüngster Vergangenheit ein solcher Reifen vom Fahrzeug abmontiert? Wer hat das Fehlen eines Reifens an seinem Motorroller festgestellt? Auch hier wird gebeten, sich unter der oben genannten Telefonnummer zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven
Telefon: 0471 953-1404
E-Mail: presse@polizei.bremerhaven.de
https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell

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